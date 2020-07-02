KPSS başvuru için gerekli belgeler 2020

KPSS başvuru için gerekli belgeler 2022 öğrenciler tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları 24 Mayıs'da başlayacak ve 6 Haziran’da sona erecek. Sınav öncesi KPSS hakkında araştırmalar yapan adaylar KPSS başvuru için gerekli belgelerini merak ediyor. Bizler de sizler için konuya ilişkin yanıtları haberimizde derledik.

2022 KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adayların başvuru yapacakları başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapacak adayların başvuru merkezine giderken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

- Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

- Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı da geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.) Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

- ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporunun bir örneği, engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM'ye gönderilecektir.)

- YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgilerinde değişiklik/düzeltme bulunan adaylar (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden 0 ile başlayan yabancı uyruklu (Y.U.) Numarası edinenler) için eğitim bilgilerini gösterir resmi belgelerinin onaylı bir örneği gerekiyor.

KPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak,

sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar

başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış

olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

DİKKAT: 2020-KPSS Lisans’a son başvuru tarihi olan 13 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla lisans diploması

almaya hak kazanmış adaylar, ön lisans veya ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramazlar.

Bir adayın hem 2020-KPSS Lisans’a hem de 2020-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavına katılması

mümkün değildir. 2020-KPSS Lisans’a başvurmuş adayların 2020-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans’a

başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir. Buna göre, hâlen bir lisans programında okumakta

olan ve 13 Temmuz 2020 tarihinden sonra mezun olacak adayların 2020-KPSS’ye hangi öğrenim

düzeyinde katılacaklarına karar verirken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN

BELGELER NELERDİR?

a) 2020-KPSS/ÖABT/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu

belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden,

sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın

sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak

zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş

Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına

gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek

oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş

Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın

sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav

günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerini

sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini

yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar

tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli

veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın

fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge

üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından

belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde

adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, süresi içinde sınav ücretini yatırmayan

adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.



b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ

DOLMAMIŞ PASAPORTUN ASLI:

Adayların sınava girebilmeleri için KPSS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus

cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını da yanlarında

bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

 Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi

Kartın aslı,

 Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

 T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel

Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan

“fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici

Kimlik Belgesi’nin aslı

sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın

olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

Bunların dışında;

 sürücü belgesi,

 meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik

belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını

sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük

çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası

bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya

adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik

Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış

veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. (Nüfus

cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava

alınmayacaklardır.)

2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel

Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir.

Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme

sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

Sınav binalarına girişte güvenlik ve sınav görevlilerince yapılan kimlik kontrolleri ve karşılaştırmalarda,

nüfus cüzdanındaki yıpranma, güncel olmayan fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga

veya mühür eksikliği gibi nedenlerle oluşan tereddütlerin önüne geçmek, mağduriyetleri önlemek ve

kimlik kartı kontrollerinin hızlı, güvenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için adayların öncelikle eski Nüfus

Cüzdanlarını, Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmeleri ve sınava

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı ile gelmeleri önerilmektedir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava

alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon

görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı

geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi

bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların

sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar

sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN

ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

 Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb.

cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık,

her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz

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toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit

piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı,

telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla

(şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

 Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği

bulunan cihazlarla,

 Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

 Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb.

yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

 Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

 İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir

araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK

DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle

ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle

sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya

sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM

gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları

ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra

kamera kayıtları da gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara

getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce

sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece

önemlidir.

Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne ve 26

Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav

Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak zorundadır.