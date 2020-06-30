ÖSYM, KPSS Genel Kültür Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi için başvuru kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU KILAVUZU

ADAY BAŞVURU FORMU

ADAY BAŞVURU FORMU 2

BAŞVURU MERKEZLERİ

SINAV BAŞVURULARI 30 HAZİRAN- 13 TEMMUZ ARASI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS BAŞVURU TARİHİ 2020 (LİSANS,ÖNLİSANS,ORTAÖĞRETİM)

Başlangıç Tarihi :30.06.2020 14:30

Bitiş Tarihi :13.07.2020 23:59

KPSS ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti h er bir oturum için 80 TL'dir.

KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSS ALAN BİLGİSİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvurusu için her bir oturuma 55, TL ödenmesi gerekiyor.

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre işlemleri ile başvurularını yapabilecek. ÖSYM'nin sisteminde geçerli fotoğrafı bulunmayan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile 30 Haziran- 13 Temmuz tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek.

KPSS nedir? (Lisans, önlisans, ortaöğretim) Ne işe yarar?

KPSS konuları 2020? Kimler başvurabilir? (Ön lisans, Lisans, Ortaöğretim)