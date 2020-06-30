2020 KPSS başvuruları başlıyor! Sınav ücreti ne kadar? KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) az bir süre kala kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar KPSS hakkında araştırmalar yapmakta. İşte son günlerde en çok merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

2020 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.

Ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

Ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2020 KPSS SINAVI NE ZAMAN? (LİSANS, ÖN LİSANS, ORTAÖĞRETİM)

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

EKPSS: 11 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS 2020 SINAV ÜCRETLERİ

2020 KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. ÖSYM KPSS kılavuzunu yayınlaması ile birlikte belli olacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

KPSS başvuru kılavuzu içerisinde ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da belli olacak. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuzda şu bilgiler yer almıştı:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığıHalkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KPSS 2020 lisans başvuruları henüz başlamadı. KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

KPSS BAŞVURU EKRANI

HANGİ ADAYLAR HANGİ SINAVLARA GİREBİLİR?

KPSS Lisans Sınavı – Tüm lisans mezunu adaylar

KPSS Ön Lisans Sınavı – Tüm önlisans mezunu adaylar

KPSS Orta Öğretim – Tüm ortaöğretim (lise) mezunu adaylar

KPSS puan hesaplama (Lisans,ortaöğretim,önlisans)| KPSS sonuçları kaç yıl geçerli?

KPSS konuları 2020? Kimler başvurabilir? (Ön lisans, Lisans, Ortaöğretim)