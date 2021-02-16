KPSS lisans oturumları her yıl düzenleniyor. Ancak ön lisans oturumları iki yılda bir düzenlendiğinden bu yıl yapılmayacak. Peki; 2021 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Nasıl başvuru yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar 2021? KPSS başvuru ücreti hangi ATM'den yatırılacak? İşte detaylar..

2021 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS sınavı başvuruları, 28 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında alınacak. KPSS ek başvurular ise 22-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru yapacak adaylar yüzde 50 artırımlı ücret ödeyecek.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2021

KPSS A Grubu Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) sınavları 1 Ağustos tarihinde

KPSS A Grubu Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 7 Ağustos’ta, 2. gün sınavı ise 8 Ağustos tarihlerinde

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları, ÖSYM üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapacak.

Pandemi nedeniyle KPSS sınavına başvurular HES kodu ile gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2021?

2021 KPSS başvuru ücretleri belli oldu.

KPSS Lisansta adaylar her bir oturum için 90 TL ödeyecek.

ÖABT sınavı için de 90 TL ücret istenmektedir.

Alan Bilgisi için de her oturum başında 65 TL ücret yatırılmalıdır.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ ATM'LERDEN YATIRILACAK?

KPSS adayları aşağıda yer alan bankalara ve ya ATM'lere ödeme yapabilir;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)