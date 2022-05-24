2022 KPSS sınavının yaklaşmasıyla birlikte adaylar merak ettiklerini araştırmaya başladılar. Bu yıl Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan sınava girecek olan milyonlarca aday "KPSS başvuruları başladı mı 2022? KPSS başvuru tarihleri ne zaman?" sorularına cevap aramaya başladı. Biz de merak edilen soruları haberimizde cevaplandırdık.

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022? KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada KPSS lisans bugün başvuruları başladı.

24 Mayıs'ta başlayan başvurular 6 Haziran'da sona erecek.

2022 KPSS başvuruları ÖSYM'nin internet sitesinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde bitecekken KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

2022 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve 31 Temmuz'da düzenlenecek. Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

2022 KPSS ORTA ÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS orta öğretim sınavları 6 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı 2 Ekim 2022'de gerçekleştirilecek.