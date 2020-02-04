KPSS başvuruları ne zaman 2020? KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvuruları

KPSS sınavına girecek olanlar internette başvuru zamanlarını araştırmaya başladı. Peki KPSS başvuruları ne zaman 2020? Başvuru tarihi ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

Bu sınavın başvuruları ise; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak açıklandı.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi de 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Bu sınavın başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için düzenlenen oturumu; 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.

Bu sınavın başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT) NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı, 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 22 Kasım 2020'de yapılacak. Bu sınav için başvurular, 29.09.2020 - 07.10.2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru ise 20.10.2020 23:59'a kadar yapılabilecek. Sınav sonuçları ise 17 Aralık 2020'da açıklanacak.

KPSS NE ZAMAN 2020?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020,

KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020,

KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve

KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak.

KPSS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM kontrolünde gerçekleşen, devlet kurumlarına ihtiyaca göre farklı alanlarda belli bir eğitimden geçmiş lisans, önlisan ve lise mezunu vatandaşların girdiği memurluk sınavlarıdır. KPSS ilk kez DMS(Devlet Memurluğu Sınavları) olarak 1999 yılında başlar, 2001’de KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) olarak gerçekleşir ve son olarak 2002 yılında KPSS halini alır ve günümüzde de aynı sınav uygulanmaya devam etmektedir.

KPSS’ye girecekler, branşlarına göre farklı gruplarda sınavlara girerler. Bu gruplar A ve B olmak üzere değerlendirilir. Alanlara göre ayrılmış olsalar da sınava girecek olan herkesin sorumlu olduğu genel kültür ve genel yetenek soruları vardır. Genel yetenek soruları Türkçe ve Matematik derslerinden oluşurken genel kültür soruları Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık sorularından oluşmaktadır.

KPSS A GRUBU NEDİR?

Üniversite mezunlarının girebildiği ve her yıl gerçekleşen sınav grubudur. Bu sınavla başbakanlık ve farklı bakanlıklara bağlı olan kurumlara müfettiş, uzman ve denetmen atamaları gerçekleşir. Bu sınava İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir. Puanı 2 yıl geçerli olduğundan bu sınava girecek olan memur adayları üniversite eğitimleri tamamlamadan girebilirler. Ancak sınav sonucundan sonra kurumlara başvuru yaparken mezuniyet şartı gerekmektedir.

Sınav 3 oturumdan olup, cumartesi ve pazar günleri gerçekleşmektedir.

KPSS B GRUBU NEDİR?

2 yılda bir gerçekleşen lisans, önlisans ve lise öğrencilerinin katılabildiği sınav grubudur. Henüz mezun olmamış ama mezun durumu olan memur adayları sınava başvurabilir. Sınav puanları 2 yıl geçerlidir, sınava girerken mezuniyet şartı aranmasa da başvurular esnasında adayın mezun olması gerekir.

Lisans öğrencileri için temmuz, önlisans ve lise öğrencileri için eylül ayında gerçekleşir.

Lise Mezunları: Hasta bakıcı, sağlık teknisyen yardımcısı, laborant, orman muhafaza memuru gibi alanlara atanabilir.

Önlisans Mezunları: Santral memuru, sağlık teknisyeni, tekniker, tıbbi laborant, hayvan sağlığı memuru gibi alanlarda atamaları gerçekleşir.

Lisans Mezunları: Avukat, veteriner, hemşire, ebe, kimyager, imam, mimar, mühendis, psikolog, kütüphaneci, eczacı gibi alanlarda atamaları gerçekleşir.