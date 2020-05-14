KPSS sınavına girmek isteyenler internette merakla başvuru zamanlarını araştırmaya başladı. Peki KPSS başvuruları ne zaman 2020? Ön lisans, Lisans, Ortaöğretim başvuru tarihi 2020 ne zaman?Tüm merak edilenler haberimizde.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020? LİSANS, ÖN LİSANS, ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2020? LİSANS, ÖN LİSANS, ORTAÖĞRETİM

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM kontrolünde gerçekleşen, devlet kurumlarına ihtiyaca göre farklı alanlarda belli bir eğitimden geçmiş lisans, önlisan ve lise mezunu vatandaşların girdiği memurluk sınavlarıdır. KPSS ilk kez DMS(Devlet Memurluğu Sınavları) olarak 1999 yılında başlar, 2001’de KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) olarak gerçekleşir ve son olarak 2002 yılında KPSS halini alır ve günümüzde de aynı sınav uygulanmaya devam etmektedir.

KPSS’ye girecekler, branşlarına göre farklı gruplarda sınavlara girerler. Bu gruplar A ve B olmak üzere değerlendirilir. Alanlara göre ayrılmış olsalar da sınava girecek olan herkesin sorumlu olduğu genel kültür ve genel yetenek soruları vardır. Genel yetenek soruları Türkçe ve Matematik derslerinden oluşurken genel kültür soruları Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık sorularından oluşmaktadır.

KPSS ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.