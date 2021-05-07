Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu kapsamda ÖSYM'den gelecek açıklama bekleniyor. Adaylar KPSS başvuruları ne zaman 2021? KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte KPSS başvuru tarihlerine ilişkin detaylar...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek olan KPSS'ye ilişkin detaylar belli oldu. 2021 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. Adayların belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlamaları bekleniyor. Heyecanla beklenilen açıklamanın yapılmasının ardından oturumların tarihleri de kesinleşti. KPSS başvuruları 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS sınavları Ağustos ayında yapılacak ve sonuçlar ise Eylül ayında açıklanacak. Yapılan açıklama ile 2021 KPSS sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu. 2021 yılı içerisinde uygulanacak olan sınavların oturum ve başvuru tarihleri açıklandı. Takvime göre ilk oturumun 1 Ağustos tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre sınavların detayları;

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS başvuru tarihleri açıklandı. 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek olan KPSS başvurularında sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Ayrıca ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.