KPSS DHBT geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS DHBT geç başvuru ücreti ne kadar?

27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS-2020) DHBT oturumu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Memur olmak isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı sınavın başvuruları 16 Kasım'da sona ermişti. Başvuru tarihlerini kaçıranlar için geç başvurular bugün başladı. İşte detaylar.

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2020

KPSS DHBT için 24 Kasım geç başvuru günüdür. Adaylar başvurularını saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

DHBT GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular sadece internet üzerinden yapılacak.

Başlangıç Tarihi :24.11.2020 10:00

Bitiş Tarihi :24.11.2020 23:59

DHBT GEÇ BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETİ NE KADAR, ÖDEME NEREYE YAPILACAK?

Sınav Ücreti:120 TL

Ödeme Yerleri sadece internet üzerindendir.

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi için tıklayınız (https://odeme.osym.gov.tr/)

DHBT 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

27 Aralık 2020 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. Sınav 60 dakika sürecektir. Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır.

DHBT SINAVINA KİMLE KATILABİLİR?

DHBT-1 ve DHBT-2 sınavına (ortaöğretim) İHL mezunları ve son sınıf öğrencileri, önlisans mezunları ve son sınıf öğrencileri, lisans mezunları ve son sınıf öğrencileri katılmaktadırlar.

Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.

DHBT SINAVI KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

DHBT sınavı, iki yılda bir kez yapılmaktadır. (DHBT sınavı en son 9 Aralık 2018 tarihinde yapılmıştır)

Dhbt Sınavı Ne Zamandan Beri Yapılmaktadır?

Dhbt sınavı ÖSYM tarafından ilk defa 2014 yılında yapılmıştır. Ondan önce YETERLİK sınavı adı altında yapılmaktaydı.

DHBT SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

DHBT-1 ve DHBT-2 sınavlarında 20’şer soru olmak üzere toplam 40 tane (5 şıklı) test sorusu sorulmaktadır. 40 soruya toplam 60 dakika süre tanınmaktadır.

DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır. İlk (20) soru bütün adaylara aynı kaynaktan sorulacaktır.

Dhbt Sınavına Katılmak Zorunlu mu?

İmam-Hatip Lİsesi, Ön lİsans, Linsans mezunlarından; Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur'an Kursu Öğreticiliği görevlerine ilk defa atanabilmek için DHBT sınavlarına katılmak zorunludur.

DHBT KONULARI NELERDİR?

DHBT-1 Konu başlıkları şunlardır:

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siyer

e) İslam Ahlakı

* DHBT’nin ikinci bölümünde (DHBT-2) İkinci 20 soru adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır.

DHBT-2 Konu başlıkları şunlardır:

a) Tefsir

b) Fıkıh

c) Hadis

d) Akaid & Kelam

e) İslam Tarihi

f) Dinler ve Mezhepler Tarihi

g) Dini Hitabet