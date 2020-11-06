Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışacak kişiler için yapılan DHBT hakkında bilgilere ilgi her geçen gün artıyor. DHBT sınavı ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Peki KPSS DHBT nedir, kimler girebilir? DHBT ne işe yarar, açılımı ne?

DHBT NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır.

Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DHBT AÇILIMI NEDİR?

DHBT‘nin açılımı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi demektir.

DHBT'YE KİMLER GİREBİLİR?

DHBT’ye başvurabilmek için en önemli şart dini öğrenim mezuniyeti şartıdır. Bu da; 1- İHL mezunu olmak. 2- İlâhiyat Önlisans mezunu 3- İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği-DKABÖ- bölüm mezunu olmak şeklinde üç kategoriden herhangi birine uygun olmak yeterlidir. Buradaki üç okuldan herhangi birisinden mezun olmayanlar, DHBT’ye başvuruda bulunamazlar. Bunun için başka bir lise bitirenler İHL diploması için Açıköğretim İHL’den fark dersleri vererek İHL diploması alabilirler. Bunun için hafta sonu ders veren bünyesinde Açıköğretim İHL bulunan, size en yakın bir İmam Hatip Lisesine giderek Açıköğretim İHL ile ilgilenen müdür yardımcısından ya da herhangi bir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden bilgi alınabilir. İlahıyat Önlisans diploması için de, YGS’YE GİREN öğrenciler tercih döneminde İlahıyat Önlisansı tercih edebilirler. YGS’ye girmeyen ancak, YGS başvuru sürecinde sınavsız geçiş müracaatı yapan öğrenciler de tercih döneminde İlahıyat Önlisans tercihinde bulunabilir. Önlisansa başvuru için sadece lise mezunu olmak yeterli. İlahiyat diploması için de, ya YGS sınavına girerek 4 yıllık İlahiyat Fakültelerini kazanmak ya da iki yıllık önlisansı okuyup daha sonra İlahiyat tamamlama programları (İLİTAM) aracılığıyla 4 yıla tamamlayarak İlahiyat lisans diploması almak mümkün. Bu üç şarttan herhangi birini yerine getiren adaylardan, buna ek olarak sahip oldukları durumlar onları avantajlı kılabilir. Hafız olmak, İHL mezunu olup İlahiyat dışında 2yıllık önlisans ya da İHL mezunu olup İlahiyat dışında 4 yıllık lisans mezunu olmak DHBT’ye girişte ayrı kategori imkânı/avantajı sağlamaktadır.

DHBT 1, DHBT 2 NE DEMEK?

DHBT 1’den tüm herkes aynı sorularla karşılaşacaktır, yani hem liseden giren hem önlisansdan hemde lisansdan girenler. Fakat DHBT 2 de lise okuyana lise seviyesindeki sorular önlisans okuyana önlisans seviyesinde ki sorular Lisans okuyana ise lisans seviyesinde ki sorular sorulacaktır.

DHBT 1 ve DHBT 2 aynı oturumda olan bir sınavdır. Yani bir test kitapçığında tüm hepsiyle karşılacaksınız.

DHBT KPSS HANGİ PUAN TÜRÜDÜR?

KPSS DHBT oturumlarına katılacak olan adaylardan ortaöğretim (lise) düzeyinde mezun olan İmam Hatip ve dengi liselerden mezun adayların Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak atanmaları için hesaplanacak olan puan türleri KPSS P122 puan türüdür.