KPSS DHBT puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? DHBT sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT oturumu tamamlandı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak adayların nasıl puan hesaplaması yapabileceğinin yanıtı haberimizde. Peki DHBT puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? DHBT sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte detaylar...

DHBT PUAN HESAPLAMA 2021 NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin paylaştığı DHBT kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.

Kılavuzdaki konuya ilişkin detaylar şöyle;

''Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Öğretmen Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanır). Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanır, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmaz ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmaz. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmaz.''

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanır.

DHBT SINAVINDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) DHBT oturumunda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.