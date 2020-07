KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 30 Haziran ile 13 Temmuz arasında işlemlerini yapmayan adaylar geç başvuruları beklemeye başlamışlardı. KPSS lisans geç başvuruları 22 Temmuz ile 23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Peki KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücretinin, %50 artırımlı olacağı duyurulmuştu.

Başvuru günlerinde sınav ücretleri şöyleydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS GEÇ BAŞVURU ÖDEME İŞLEMİ

KPSS lisans geç başvuruları 22 Temmuz ve 23 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 23 Temmuz 2020 saat 23:59’da bitecek.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

KPSS NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15



ÖABT: 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

2020 KPSS Lisans Matematik Konuları

Sayı Kümeleri

Doğal Sayılar

Tam Sayılar

Faktöriyel

Sayma Sistemleri

Bölme

Bölünebilme Kuralları

Kesir ve Kesir Türleri

Rasyonel Sayılarda Dört İşlem

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Denklem Kurma Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Faiz Problemleri

Kâr – Zarar Problemleri

Karışım Problemleri

İşçi Problemleri

Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Tablo ve Yorumlama

Grafik ve Yorumlama

2020 KPSS Lisans Tarih Konuları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Türk Adının Anlamı, Türklerin Ana Yurdu ve Türk Göçleri

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

İskitler (Sakalar) (MÖ VII. yy.)

Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları)

Kavimler Göçü (375)

Avrupa Hunları (375 - 469)

Göktürk (I. Kök Türk) Devleti (552-659)

II. Göktürk-Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-744)

Uygur Devleti (744-840)

Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

Türk - İslam Tarihi

Türklerin İslamiyet’i Kabulü

Talas Savaşı (751)

İlk Türk - İslam Devletleri

Karahanlılar (840-1212)

Gazneliler (963-1187)

Tolunoğulları (868-905)

Akşitler (Ihşitler) (935-969)

Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

Harzemşahlar (1097-1231)

İlk Türk - İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

Türkiye Tarihi

Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308)

Kösedağ Savaşı Sonucunda Kurulan Beylikler

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl) (1579-1699)

XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi)

Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl) (1699 - 1792)

XVIII. Yüzyıl (Gerileme Dönemi) Islahatları

Dağılma Dönemi (19. Yüzyıl) (1792 - 1922)

XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)

II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 - 1839)

Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 - 1876)

II. Abdülhamit Dönemi Islahatları

Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri

Orta Çağ'da Avrupa

Yeni Çağ'da Avrupa

Yakın Çağ'da Avrupa

Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

Balkan Savaşları (1912 - 1913)

I. Balkan Savaşı

II. Balkan Savaşı (1913)

Osmanlı Devleti’nin Balkan Devletleri ile İmzaladığı Antlaşmalar

I. Dünya Savaşı (1914 - 1918)

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler

Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)

İzmir’in İşgali ve Kuvayimilliye

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

Kuvayimilliye’nin Kurulması

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Genelgeler ve Kongreler Dönemi

I. TBMM Dönemi

TBMM’ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar

Düzenli Ordunun Kurulması (Aralık 1920)

Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

I. İnönü Savaşı (6 -10 Ocak 1921)

II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921)

Eskişehir - Kütahya Muharebeleri (10 - 24 Temmuz 1921)

Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)

Büyük Taarruz (26 Ağustos - 9 Eylül 1922)

Çanakkale Olayı

Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Cumhuriyet Dönemi

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri

Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Medeni Kanun'un Kabulü (17 Şubat 1926)

Hukuk Alanındaki Diğer Yenilikler

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

Bayındırlık ve Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler

Sağlık ve Sosyal Alanındaki Gelişmeler

Atatürk İlkeleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

1932 - 1939 Arası Türk Dış Politikası

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı Öncesi ve Savaş Sırasında Gerçekleşen Önemli Olaylar

Soğuk Savaş Dönemi

Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye

Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası

Küreselleşen Dünya

SSCB’de Değişim ve Sonuçları

Türkiye ve Avrupa Birliği

Dünyadaki Gelişmeler

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası

Küresel Sorunlar

2020 KPSS Lisans Türkçe Konuları

Sözcüğün Anlam Özellikleri

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Terimsel Anlam

Sözcükte Anlam Olayları

Benzetme (Teşbih)

Eğretileme (İstiare)

Kişileştirme (Teşhis)

Kinaye (Değinmece)

Mecazımürsel (Ad Aktarması)

Dokundurma (Tariz)

Mübalağa (Abartma)

Dolaylama

Güzel Adlandırma

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

Eş - Yakın Anlamlı Sözcükler

Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler

Nitel-Nicel Anlamlı Sözcükler

Genel-Özel Anlamlı Sözcükler

Yansıma Sözcükler

Kalıplaşmış Söz Öbekleri

İkilemeler

Pekiştirmeler

Deyimler

Atasözleri

Kalıplaşmamış Söz Öbekleri

Cümlenin Yorumu

Cümlenin İletisi

Cümleden Çıkarılacak Kesin Yargı

Cümlede Vurgu

Eş - Yakın Anlamlı Cümleler

Anlamca Çelişen Cümleler

Anlamlarına Göre Cümleler

Olumlu Cümleler

Olumsuz Cümleler

Soru Cümleleri

Ünlem Cümleleri

Emir Cümleleri

İçerdiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler

Çıkarım

Kanıksama

Saptama

Değerlendirme

Yakınma - Sitem

Pişmanlık

Ön Yargı

Olasılık

Varsayım

Tahmin

Şaşırma

Kuşku

Uyarı

Öneri

Anlam İlişkilerine Göre Cümleler

Neden - Sonuç (Gerekçe) İlişkisi

Amaç - Sonuç İlişkisi

Koşul (Şart) Cümleleri

Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Öznel ve Nesnel Anlatım

Tanım Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri

İçerik ve Üslup (Biçem) Bildiren Cümleler

Doğrudan Anlatım (Aktarma) Cümleleri

Dolaylı Anlatım (Aktarma) Cümleleri

Cümle Analizi (Cümle Değerlendirme)

Cümlenin Yapısı

Cümle Tamamlama

Cümle Oluşturma

Paragrafın Yapısı

Paragrafın Bölümleri ve Boşluk Tamamlama

Düşüncenin Akışını Bozan Cümleler

Paragrafı İkiye Bölme

Paragraf Oluşturma

Paragrafta Yer Değiştirme

Paragrafın İçeriği

Ana Düşünce

Yardımcı Düşünceler

Paragrafta Anlatım Biçimleri

Açıklayıcı Anlatım

Tartışmacı Anlatım

Öyküleyici Anlatım

Betimleyici Anlatım

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Tanımlama

Karşılaştırma

Örnekleme

Sesler

Ünlü Sesler ve Ünlü Uyumları

Ünsüz Sesler

Ses Olayları

Ünsüz Değişimi - Yumuşama

Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)

Ses Düşmesi

Ses Türemesi

Ulama

Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi

Ünlü Daralması

Kökte Ünlü Değişimi

Yardımcı Sesler

Kök ve Gövde

Ekler

Yapım Ekleri

Çekim Ekleri

Yapılarına Göre Sözcükler

İsim (Ad)

Varlıkların Türüne Göre İsimler

Varlıkların Sayılarına Göre İsimler

İsmin Hâlleri

İsim Tamlamaları

Zamir (Adıl)

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İlgi Zamiri (Aitlik Eki)

Sıfat (Ön Ad)

Niteleme Sıfatları

Belirtme Sıfatları

Adlaşmış Sıfatlar

Zarf (Belirteç)

Durum Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Zaman Zarfları

Ölçü-Miktar Zarfları

Soru Zarfları

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

Fiil (Eylem)

İş (Kılış) Fiilleri

Oluş Fiileri

Durum Fiileri

Fiillerde Kip

Fiillerde Kişi

Fiillerde Olumsuzluk

Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması

Fiillerde Çatı

Fiilimsiler

Fiilimsi Grupları

Yardımcı Fiiller

Ek Fiil (Ek-Eylem)

Cümle Türleri

Yüklemlerine Göre Cümleler

Öge Dizilişine Göre Cümleler

Yapılarına Göre Cümleler

Cümlenin Ögeleri

Yüklem

Özne

Nesne

Dolaylı Tümleç

Zarf Tümleci

Edat Tümleci

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Kısaltmaların Yazımı

Sayıların Yazımı

Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı

Birleşik Kelimelerin Yazımı

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler

Yabancı Özel Adların Yazımı

Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları

Nokta ( . )

Virgül ( , )

Noktalı Virgül ( ; )

İki Nokta ( : )

Üç Nokta ( ... )

Soru İşareti ( ? )

Ünlem İşareti ( ! )

Kısa Çizgi ( - )

Uzun Çizgi (–)

Tırnak İşareti ( “ ” )

Parantez ( )

Kesme İşareti ( ’ )

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

Gereksiz Ek ve Sözcük Kullanımı

Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanımı

Yanlış Ek ve Sözcük Kullanımı

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı

Deyim-Atasözü Yanlışları

Anlam Belirsizliği

Mantık Hataları

Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları

Fiil ve Yüklem Yanlışları

Özne - Yüklem Uyuşmazlığı

Özne Eksikliği

Nesne Eksikliği

Dolaylı Tümleç Eksikliği

Zarf ve Edat Tümleci Eksikliği

Tamlama Yanlışları

Çatı Uyuşmazlığı

2020 KPSS Lisans Coğrafya Konuları

Matematik (Mutlak) Konum

Türkiye’nin Matematik (Mutlak) Konumu ve Sonuçları

Türkiye’nin Özel (Göreceli) Konumu ve Sonuçları.

Türkiye’nin Jeopolitiği

Türkiye’nin Yerşekillerinin Genel Özellikleri

Fiziki Haritalar

Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi

Türkiye’nin Platoları ve Ovaları

Türkiye’de Dış Güçlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri

Türkiye’nin Kıyı Tipleri

Türkiye’de Toprak Oluşumu ve Tipleri

Türkiye’nin Su Varlığı

Türkiye’de Doğal Afetler

Türkiye’nin İklimi

Türkiye’de Sıcaklık

Türkiye’de Nemlilik ve Yağış

Türkiye’de İklim Tipleri

Türkiye’nin Bitki Örtüsü

Türkiye’nin İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

Türkiye’de Nüfus Özellikleri

Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Yoğunluğu

Türkiye’nin Nüfusu ve Nüfus Sayımları

Türkiye’nin Nüfus Politikaları

Türkiye’de Nüfus Projeksiyonları: Türkiye Nüfusunun Geleceği

Türkiye’de Göçler

Türkiye’de Yerleşme

Türkiye’de Mesken Tipleri

Anadolu Uygarlıkları

Türkiye’de Arazi Kullanımı

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı

Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler

Türkiye’de Tarım

Türkiye’de Hayvancılık

Türkiye’de Ormancılık

Türkiye’de Madenler

Türkiye’de Enerji Kaynakları.

Türkiye’de Sanayi

Türkiye’de Ulaşım

Türkiye’de Ticaret

Türkiye’de Turizm

Türkiye’nin Millî Parkları Türkiye’de Şehirler ve Özellikleri

Türkiye’de Bölge Sınıflandırması

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

Karadeniz Bölgesi

Marmara Bölgesi

Ege Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması)