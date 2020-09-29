KPSS hatalı sorular | KPSS 2020 iptal mi ediliyor?

Kamuda memur olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce aday, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS 2020) katılım sağladı. Sınavların bir hayli zorlu olduğundan yakınan adaylar ÖSYM'nin soru ve cevaplarını yayımlamasının ardından şoka uğradı. Çünkü kitapçığı kontrol eden adaylar, sınavda 13 soruda hata olduğunu düşünüyor. Adaylar, Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımında soruların ve bazı şıkların farklı olduğunu iddia etti. Peki KPSS 2020 iptal mi edilecek? KPSS'de hatalı soru var mı? İşte iddia edilen KPSS hatalı sorular...

12 BİNİ AŞKIN PAYLAŞIM YAPILDI

Sosyal medyanın en çok ses getiren platformu Twitter'da binlerce aday "KPSSSoruHataları" hashtagı altında paylaşım yaparak 2020 yılında yapılan KPSS 'de hatalı olarak gördükleri soruları paylaştı.

CİMER'E BAŞVURU YAĞMURU YAĞDI

Sınava giren adaylardan bir çoğu hatalı olduğunu düşündükleri soruları CİMER'e göndererek şikayetlerini dile getirdi.

KPSS'DE KAÇ SORU HATALI?

Adayların iddiasına göre 13 soruda hata bulunuyor.

KPSS İPTAL OLACAK MI? ÖSYM 'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyanın çalkalanmasın rağmen ÖSYM'den henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kısa süre içerisinde ÖSYM Başkanlığı'ndan KPSS soruları hakkında resmi açıklama yapılması bekleniyor.

KPSS HATALI OLAN SORULAR 2020

Adaylar hatalı olduğunu öne sürdükleri soruları şu şekilde paylaştı: