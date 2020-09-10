İç Denetçi sınavı başvuruları başladı

İç Denetçi (Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı) başvuruları başladı.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KILAVUZ YAYIMLANDI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabu üzerinden, ''10 Ekim tarihinde gerçekleştireceğimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Tüm adaylarımıza başarılar dilerim. '' açıklamasında bulundu.

KILAVUZ İÇİN TKLAYINIZ

SINAVDA HES KODU İSTENECEK

Başvurular 10 - 14 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020 – İç Denetçi kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza yukarıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.