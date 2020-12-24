KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar tarafından heyecanla beklenen tarih geldi. ÖSYM yetkililerinin takvime sonuçların açıklanacağı ana dair bilgileri işlemesi üzerine adaylar tarafından arama motorlarında, KPSS kaçta açıklanacak? KPSS ortağöretim sonuçları açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2020 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık'ta erişime açılacak. Henüz açıklanmamış olan sınav sonuçları için tüm adaylara bol şans diliyoruz.

KPSS KAÇTA AÇIKLANACAK? KKPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler. KPSS sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

Ortaöğretim KPSS ile ne olunur? Ortaöğretim KPSS sınavı ile hangi meslekler seçilebilir?

Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

KPSS ortaöğretim soru ve cevap kitapçıkları yayımlandı. Türkiye genelinde tamamlanmasının ardından Yüzbinlerce lise mezunu aday kamu kurumlarındaki iş fırsatlarını değerlendirebilmek için ortaöğretim düzeyinde yapılan sınava katılım gösterdiği KPSS'nin tamamlanmasının ardından sıvanın soru ve cevapları da merak konusu oldu. Peki KPSS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2020...

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI 2020

22 Kasım Pazar günü saat 10.15’de başlayan sınav 130 dakika sürdü.

3 milyon 498 bin adayın başvurduğu sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından adaylar tarafından merakla beklenen sorular ve cevaplar kitapçığı yayımlandı. ÖSYM yetkililerince yapılan açıklamada,

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KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI 2020 İÇİN TIKLAYIN

"22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.