KPSS, LGS, YKS, DGS, İOKBS sınavları ertelendi mi? Merkezi sınavlar ertelenecek mi 2021?

Kabine toplantısı sonrası okullarda ara tatil sonrası eğitimin uzaktan EBA üzerinden devam edeceği açıklandı. Önümüzdeki eğitim yılı içerisinde girecekleri üniversite sınavı, liseye geçiş sınavı, kamu personeli sınavları, bursluluk ve dikey geçiş sınavlarına girecek olan adaylar sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini öğrenmek istiyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer önlemler gündemdeyken milyonlarca öğrenci sınavların yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki LGS, YKS, KPSS ve İOKBS sınavları ertelenecek mi? Yanıtları haberimizde.

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Yeni eğitim döneminde hayalindeki üniversite, liseye yerleşebilmek için milyonlarca öğrenci hazırlıklarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve okulların tatilinin uzatılmasının ardından düzenlenecek sınavlarla ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler sınav tarihinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Henüz düzenlenecek sınav tarihleriyle ilgili bir değişiklik veya erteleme konusunda açıklama yapılmadı. Sınavların belirlenen tarihlerde düzenlenmesi bekleniyor. İşte 2021 LGS, YKS KPSS, İOKBS ve DGS sınav tarihleri;

8. sınıf öğrencilerinin katılacağı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS oturumları, üniversite sınavı (YKS) ve Dikey Geçiş sınav tarihleriyle ilgili henüz ÖSYM 2021 sınav takvimini yayımlamadı. 2021 yılında gerçekleştirilecek YKS oturumlarının geçtiğimiz sene olduğu gibi Haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.