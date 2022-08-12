KPSS Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi başvuru bilgileri güncelleme nasıl yapılır, ne zaman son? KPSS sınav yeri değişikliği nereden, nasıl yapılır 2022?

KPSS oturumlarının iptal olmasının ardından güncellenen takvim duyurulmuş, adayların yeni düzenlenecek sınav için sınav yerlerini güncelleyebileceği aktarılmıştı. Peki KPSS Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi başvuru bilgileri güncelleme nasıl yapılır, ne zaman son? KPSS sınav yeri değişikliği nereden, nasıl yapılır 2022? İşte soruların yanıtları...

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KPSS Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi başvuru bilgileri güncelleme nasıl yapılır, ne zaman son? KPSS sınav yeri değişikliği nereden, nasıl yapılır 2022?

31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumunun ardından çıkan iddialar nedeniyle KPSS Lisans oturumu ile birlikte ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavlar iptal olmuş, yeni sınav takvimi duyurulmuştu. Adayların 2. defa girecekleri sınav için, sınav giriş yerleri gibi başvuru bilgilerini değiştirebileceği aktarılmıştı. Peki KPSS Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi başvuru bilgileri güncelleme nasıl yapılır, ne zaman son? KPSS sınav yeri değişikliği nereden, nasıl yapılır 2022? Detaylar haberimizde...

KPSS Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi başvuru bilgileri güncelleme nasıl yapılır, ne zaman son? KPSS sınav yeri değişikliği nereden, nasıl yapılır 2022?

KPSS LİSANS, ÖABT, ALAN BİLGİSİ BAŞVURU BİLGİLERİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR, NE ZAMAN SON?

ÖSYM tarafından sınav takviminin değiştiğine dair yapılan açıklamada, "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022- KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022- KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24- 25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022- ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022- KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde, 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takvimi’nde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır" ifadelerine yer verilmişti. Ardından adayların sınav başvuru bilgilerini güncelleyebilecekleri duyurulmuştu.

Dün, yani 11 Ağustos Perşembe 2022 tarihi itibarıyla güncellemeye açılan sistem, bugün 23:59'da kapanacak. Adaylar, ÖSYM'nin aday işletim sisteminden kimlik bilgileriyle giriş yaparak, KPSS Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi sınav giriş yerlerine dair güncellemeleri 23:59'a kadar yapabilecek.

KPSS Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi başvuru bilgileri güncelleme nasıl yapılır, ne zaman son? KPSS sınav yeri değişikliği nereden, nasıl yapılır 2022?

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NEREDEN, NASIL YAPILIR 2022?

Sınava 2. defa girecek olan adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) aday işletim sistemine kimlik bilgileriyle giriş yaparak, KPSS Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi sınavlarına girmeden önce bugün, yani 12 Ağustos 23:59'a kadar istedikleri güncellemeleri kolaylıkla yapabilecek.

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