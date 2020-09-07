Kamu Personel Seçme Sınavı (2020 KPSS) lisans Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarının yer aldığı sınav sona erdi. Pazar günü gerçekleşen sınavda yüz binlerce memur adayı ter döktü. KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak. Peki KPSS lisans soru ve cevapları yayımlandı mı? KPSS 2020 lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2020 KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı 6 Eylül'de yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar büyük bir heyecanla KPSS soruları ve cevaplarının açıklanması bekliyor. Ancak KPSS soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili net bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.

KPSS 2020 NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta yapılacak.

KPSS ön lisans kaç soru, kaç dakika 2020? KPSS ön lisans konuları neler 2020?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.