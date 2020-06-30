Kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın merak ettiği KPSS nedir? (Lisans, önlisans, ortaöğretim) Ne işe yarar? sorusuna ilişkin en net yanıtları haberimizde derledik. 2020 KPSS sınavına geri sayım başladı. Son olarak LGS ve YKS'nin gerçekleştiği 2020 yılında sırada KPSS sınavı var . Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen KPSS, bu yıl eylül ayında gerçekleştirilecek. Başvuruların ise bugün başlaması bekleniyor. Sınav başvurusu yapmadan önce KPSS ile ilgili araştırmalar yapılıyor. KPSS hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adaylar haberimizi okuyabilir.

KPPS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak atanacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavlardır. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS A VE KPSS B NEDİR?

– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.



2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. KPSS geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2019 saat 23:59’a kadardır. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.

KİMLER KATILABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.

TARİHÇESİ

İlk kez 1999 yılında uygulanan sınav türü 1999 ve 2000 yıllarında DMS (Devlet Memurluğu Sınavı), 2001 yılında KMS (Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı) oldu. 2002 yılında itibaren KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ismiyle düzenleniyor.

KPSS LİSANS SINAVI NEDİR?KİMLER KATILABİLİR?

Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?KİMLER KATILABİLİR?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarının iki yıllık önlisans programları ile lise mezunları katılabilir.

KPSS başvuru ücreti ne kadar 2020?KPSS başvurusu nasıl yapılır? (Lisans, önlisans, ortaöğretim)

KPSS puan hesaplama (Lisans,ortaöğretim,önlisans)| KPSS sonuçları kaç yıl geçerli?

2020 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS konuları 2020? Kimler başvurabilir? (Ön lisans, Lisans, Ortaöğretim)