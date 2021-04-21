Türkiye'de son haftalarda koronavirüs vakalarında korkutan artışlar görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçerek 8 ile 12. sınıflar hariç diğer tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verdi. Gözler bu kez ÖSYM sınavlarında. Merkezi yapılan sınavların salgını tetikleyebileceği düşünülüyor. Peki ÖSYM'den bir açıklama geldi mi? KPSS ÖBT, Alan Bilgisi sınavları ertelendi mi 2021? KPSS ÖBT, Alan Bilgisi sınavları ertelenecek mi 2021?

KPSS ÖATB, ALAN BİLGİSİ SINAVLARI ERTELENDİ Mİ 2021?

*Kamu Personeli Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos,

KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta düzenlenecek. Sınavlar ertelenmedi. Belirtilen tarihlerde uygulanacaktır.

KPSS ÖABT, ALAN BİLGİSİ SINAVLARI ERTELENECEK Mİ 2021?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS sınavlarının ertelenmesi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlar yukarıda belirtilen tarihlerde düzenlenecek. KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

KPSS baraj puanı kaç 2021? KPSS taban puanı kaç 2021?

KPSS baraj puanı kaç 2021? KPSS taban puanı kaç 2021?

2021 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Nasıl başvuru yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar 2021?