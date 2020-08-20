KPSS ön lisans başvuru 2020 tarihi ne zaman? KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır ÖSYM?

ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) bu yıl Eylül ayı içerisinde yapılacak. Sınav tarihleri güncellendi. Peki KPSS ön lisans başvuru 2020 tarihi ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU 2020 TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül tarihinde sona erecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Kamu kurumlarına atanmak isteyen ön lisans mezunu binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde yayımlanacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ÖSYM?

Başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılacak.

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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz ay yapılan KPSS lisans başvuruları için adaylardan 80 TL alınmıştı. KPSS ön lisans başvuru ücretleri kılavuzun yayımlanmasıyla belli olacak. Ancak ücretin yine 80 lira olması bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Kılavuz önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

KPSS LİSE BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim başvuruları 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.