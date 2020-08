Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları 21 Ağustos itibariyle başlıyor. Kamu personeli olmak isteyen 2 yıllık üniversite mezunlarının katılım sağlayacağı KPSS ön lisans sınavı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Peki KPSS ön lisans başvuru ücreti 2020 ne kadar ve hangi bankaya yatırılır? Başvurular ne zaman bitecek?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ 2020

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Merakla beklenen KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül tarihinde sona erecek.

KPSS ÖN LİSANS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM’nin 2020 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans kılavuzuna dair henüz bir bilgi paylaşmadı. Ancak KPSS ön lisans kılavuzunun bir hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde yayımlanacak. Diğer sınav tarihler ise aşağıdaki gibidir;

Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020