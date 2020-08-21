KPSS ön lisans başvuru yap! KPSS ön lisans başvuru ekranı ÖSYM

KPSS 2020 yılı ön lisans sınavı, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek. Sınava başvurular, 21 Ağustos - 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM, sınav başvurularında HES kodu zorunluluğunu da hatırlattı. İşte KPSS ön lisans başvuru ekranı ÖSYM ve detaylar...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU YAPMA İŞLEMİ

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI ÖSYM

KPSS ÖN LİSANS HES KODU NASIL ALINIR?

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacaktır. Adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

DHBT SINAVI VE BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Ön lisans düzeyinde DHBT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Ön Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU 2020