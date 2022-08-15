KPSS Ön Lisans başvuruları bugün son mu, başvurular uzatıldı mı? KPSS Ön Lisans son başvuru ne zaman 2022?

KPSS adayları, 2 Ekim'de gerçekleştirilecek olan KPSS Ön Lisans oturumuna ilişkin aramalar yapıyor. Peki KPSS Ön Lisans başvuruları bugün son mu, başvurular uzatıldı mı? KPSS Ön Lisans son başvuru ne zaman 2022? İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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KPSS Ön Lisans başvuruları bugün son mu, başvurular uzatıldı mı? KPSS Ön Lisans son başvuru ne zaman 2022?

Bir yayınevinin soruları sızdırdığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüş, ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Lisans oturumu ve daha sonraki sınavlar iptal edilmişti. ÖSYM yeni sınav takvimini yayınlamış, KPSS Ön Lisans oturumunun 2 Ekim'de gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Ön lisans oturumuna başvuran adaylar için başvuru tarihleri 3-15 Ağustos arası olarak duyurulmuştu. Bugün, ÖSYM'nin ön lisans oturumuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Peki KPSS Ön Lisans başvuruları bugün son mu, başvurular uzatıldı mı? KPSS Ön Lisans son başvuru ne zaman 2022? İşte detaylar...

KPSS Ön Lisans başvuruları bugün son mu, başvurular uzatıldı mı? KPSS Ön Lisans son başvuru ne zaman 2022?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI BUGÜN SON MU, BAŞVURULAR UZATILDI MI? KPSS ÖN LİSANS SON BAŞVURU NE ZAMAN 2022?

Sınav sorularıyla ilgili skandalların gündeme düşmesiyle birlikte ÖSYM tarafından yapılacak olan tüm sınavlar iptal edilmiş, sınav takvimi güncellenmişti. Yeni takvime göre 2 Ekim'de yapılacağı duyurulan KPSS Ön Lisans oturumunun başvuru tarihleri 3-15 Ağustos 2022 olarak duyurulmuştu. Bugün, yani 15 Ağustos 23:59 itibarıyla sona ermesi gereken KPSS Ön Lisans başvurularına ilişkin yeni bir açıklama geldi. ÖSYM tarafından yapılan yeni açıklamayla KPSS Ön Lisans oturumunun 16 Ağustos 23:59'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Adaylar, ÖSYM'nin aday işletim sistemi olan "ais.osym.gov.tr"ye girerek kimlik bilgileriyle 16 Ağustos 23:59'a kadar başvuruda bulunabilecekler.

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