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KPSS ön lisans başvuruları bugün sona erecek

2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (Ön Lisans) başvuruları bugün sona erecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar işlemlerini ÖSYM'nin AİS sitesi üzerinden tamamlayabilir.

KPSS ön lisans başvuruları bugün sona erecek

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS 2020 ön lisans başvurularında bugün son gün. 21 Ağustos günü saat 10:00'da başlayan başvurular 2 Eylül saat 23:59 itibariyle bitecek.

KPSS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru yapacak olan adaylar öncelikle sınav ücreti olan 80 TL'yi aşağıda belirtilen Banka ve ya ATM'lere yatırmaları gerekecek. İnternetten ödeme yapmak isteyenler de ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi(https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden işlemlerini yapabilir.

KPSS ortaöğretim başvuruları bugün sona erecek

ÖDEME YERLERİ

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

KPSS ortaöğretim başvuruları bugün sona erecek

KPSS SINAVLARININ YAPILACAĞI TARİHLER

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde 

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde 

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde 

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi de (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

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KPSS ortaöğretim başvuruları bugün sona erecek

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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