KPSS ön lisans başvuruları bugün sona erecek

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS 2020 ön lisans başvurularında bugün son gün. 21 Ağustos günü saat 10:00'da başlayan başvurular 2 Eylül saat 23:59 itibariyle bitecek.

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Başvuru yapacak olan adaylar öncelikle sınav ücreti olan 80 TL'yi aşağıda belirtilen Banka ve ya ATM'lere yatırmaları gerekecek. İnternetten ödeme yapmak isteyenler de ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi(https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden işlemlerini yapabilir.

ÖDEME YERLERİ

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

KPSS SINAVLARININ YAPILACAĞI TARİHLER

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi de (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

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