Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2020) ön lisans geç başvuru tarihi belli oldu. 25 Ekim’de yapılacak KPSS ön lisans sınavında ter dökecek adaylar başvurularını 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdi. Başvuru tarihlerini kaçıranlar için geç başvuru hakkı verildi. Peki KPSS ön lisans geç başvuru tarihi 2020|Geç başvuru nasıl yapılır?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimine göre KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim'de yapılacak. Sınav sabah saat 10.15'te başlayacak.

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2020

KPSS ön lisans geç başvuruları 10 Eylül'de başlayacak ve 11 Eylül tarihinde sona erecek.

GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

10 Eylül'den itibaren ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden başvurular alınacaktır.

Ön lisans geç başvuru ücreti belirlendikten sonra istenen miktarı aşağıda belirtilen ATM banka ve ya internet üzerinden yatırmanız gerekmektedir. Ardından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek başvuru yapabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS sınav ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru ücreti ile ilgili kılavuzda şu detaylar yer aldı; "(Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)"

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet

bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir