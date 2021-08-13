Michele Morrone kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Kaç çocuğu var?A101 fırsat ürünü vatandaşı çılgına çevirdi! Sosyal medya ayağa kalktıHande Doğandemir - Yağız Can Konyalı aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı sevgili mi?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt ilçesinde vatandaşlara seslendi: Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağızFilm setinde aşk doğdu! Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'ın sevgili olduğu ortaya çıktı!Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak 2021? | KPSS puan hesaplama 2021Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Medipol Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kayseri'de pes dedirten olay! 3 yaşındaki oğlunu öldürmek için sigara ve ilaç içiren anne tahliye edildi
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak 2021? | KPSS puan hesaplama 2021

KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak 2021? | KPSS puan hesaplama 2021

KPSS son oturum bu sene içerisinde 15 Ağustos tarihinde yapılacak. İlk oturuma katılım sağlayan adaylar ise " KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak 2021? | KPSS puan hesaplama 2021 " soru başlıklarını merak ediyor. İşte detaylar...

KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak 2021? | KPSS puan hesaplama 2021

KPSS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Binlerce adayın kamuda memur olmak istemeleri sebebiyle katılım gösterdiği KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 2021 takviminde duyuruldu. Peki KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak 2021? | KPSS puan hesaplama 2021 işte detaylar...

KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak 2021? | KPSS puan hesaplama 2021

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin resmi internet sitesinde adaylara duyuruldu. 2021 ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçlar Eylül ayında açıklanacak. 16 Eylül 2021 tarihinde adayların sınav sonuçlarına erişebileceği bildirildi. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak 2021? | KPSS puan hesaplama 2021

KPSS PUAN HESAPLAMA 2021

Sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasını heyecanla beklerken, alacakları puanı hesaplamalara da başladı. Sonuçlar için sabırsızlanan adaylar, akıllarındaki doğru ve yanlış sayılarıyla alabilecekleri en yakın puanı hesaplamaya çalışıyor. Her testte Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunmaktadır. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.

KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak 2021? | KPSS puan hesaplama 2021

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

KPSS 1 puanının hesaplanması sırasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkinlik göstermektedir. KPSS 1 puan türü Genel Yetenek ve Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanmaktadır.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak 2021? | KPSS puan hesaplama 2021

KPSS P2 PUAN HESAPLAMA

KPSS P2 puan türünün yüzde 60'ı Genel Yetenek, yüzde 40'ı Genel Kültürden oluşmaktadır. Bu iki yüzdelik dilim baz alınarak hesaplanma yapılmalıdır. 

Ön lisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz. Çünkü  P2 puanı KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır.

Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak 2021? | KPSS puan hesaplama 2021

KPSS P3 PUAN HESAPLAMA

 

KPSS P3 puan türü yüzde 50 Genel Kültür, yüzde 50 Genel Yetenek testinden oluşmaktadır. Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

 

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT