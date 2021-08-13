KPSS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Binlerce adayın kamuda memur olmak istemeleri sebebiyle katılım gösterdiği KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 2021 takviminde duyuruldu. Peki KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak 2021? | KPSS puan hesaplama 2021 işte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin resmi internet sitesinde adaylara duyuruldu. 2021 ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçlar Eylül ayında açıklanacak. 16 Eylül 2021 tarihinde adayların sınav sonuçlarına erişebileceği bildirildi. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS PUAN HESAPLAMA 2021

Sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasını heyecanla beklerken, alacakları puanı hesaplamalara da başladı. Sonuçlar için sabırsızlanan adaylar, akıllarındaki doğru ve yanlış sayılarıyla alabilecekleri en yakın puanı hesaplamaya çalışıyor. Her testte Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunmaktadır. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

KPSS 1 puanının hesaplanması sırasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkinlik göstermektedir. KPSS 1 puan türü Genel Yetenek ve Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanmaktadır.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS P2 PUAN HESAPLAMA

KPSS P2 puan türünün yüzde 60'ı Genel Yetenek, yüzde 40'ı Genel Kültürden oluşmaktadır. Bu iki yüzdelik dilim baz alınarak hesaplanma yapılmalıdır.

Ön lisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz. Çünkü P2 puanı KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır.

Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

KPSS P3 PUAN HESAPLAMA

KPSS P3 puan türü yüzde 50 Genel Kültür, yüzde 50 Genel Yetenek testinden oluşmaktadır. Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.