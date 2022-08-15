KPSS Ön Lisans oturumu son başvuru tarihi uzatıldı! Kararı ÖSYM Twitter üzerinden duyurdu!

2 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun başvuru tarihleri 03-15 Ağustos olarak açıklanmıştı. Bugün, ÖSYM tarafından ön lisans sınavının başvuru tarihlerinin uzatıldığına dair açıklama geldi. Açıklamaya göre, 03-15 Ağustos olarak duyurulan son başvuru tarihinin 16 Ağustos 2022 23:59'a kadar uzatıldığı bildirildi.
TWEET İLE DUYURULDU
ÖSYM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir” ifadeleri kullanıldı.
2022-KPSS Ön Lisans Başvurularının Uzatılmasıhttps://t.co/qYOw3NhWTy pic.twitter.com/69fbJKs3al— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 15, 2022