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KPSS ön lisans saat kaçta açıklanacak?

KPSS ön lisans saat kaçta açıklanacak? KPSS bugün mü açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. Sonuçların açıklanacağı tarih hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS ön lisans saat kaçta açıklanacak?

2 yıllık üniversite mezunu milyonlarca adayın katılım sağladığı 2020 KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim'de 81 il genelinde uygulandı. Devlet kadrolarına memur olarak atanmak isteyen adayların girdiği sınavın sonuçları bugün açıklanacak. İşte ÖSYM tarafından konuya ilişki açıklama...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

SONUÇLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığı sonuçlar için tarih verdi ancak bir saat belirtilmedi. Tahminlere göre, KPSS ön lisans sonuçlarının bugün 16.00'a kadar açıklanması bekleniyor.

DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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