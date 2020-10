Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS 2020) oturumları devam ediyor. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olanların gireceği ön lisans sınavı 25 Ekim'de gerçekleşecek. Devlet kurumlarında çalışmak isteyenlerin ter dökeceği sınav için tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte yanıtları en çok aranan KPSS ön lisans saat kaçta başlayacak? KPSS ön lisans sınavına giderken ne lazım, ne gerekli? sorularına ilişkin detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı bina ve salonlara alınmayacak. Sınav süresi ise 130 dakika'dır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

KPSS önlisans sınav giriş belgesi ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabilecek.

KPSS KAÇ SORU?

KPSS ön lisans oturumunda adaylara Genel Kültür ile Genel Yetenek testlerinden 60'şar olmak üzere toplamda 120 soru sorulur. İşte soruların konulara göre dağılımı.

TÜRKÇE

1) Sözcükte Anlam

2) Cümlede Anlam

3) Paragrafta Anlam

4) Ses Bilgisi

5) Yapı Bilgisi

6) Sözcük Türleri

7) Cümle Bilgisi

8) Yazım Kuralları

9) Noktalama İşaretleri

10) Anlatım Bozuklukları

11) Sözel Mantık

MATEMATİK

30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)

Temel Kavramlar,

Sayılar,

Bölme-Bölünebilme Kuralları,

Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,

Birinci Dereceden Denklemler,

Rasyonel Sayılar,

Üslü Sayılar,

Köklü Sayılar,

Çarpanlara Ayırma,

Eşitsizlik – Mutlak Değer,

Oran – Orantı,

Problemler,

Kümeler,

İşlem - Modüler Aritmetik,

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Tablo ve Grafikler

TARİH

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İlk Türk - İslam Devletleri ve Beylikleri

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)

XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

I. TBMM Dönemi

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

Atatürk İnkılapları

Atatürk İlkeleri

Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk Sonrası Dönem

Atatürk'ün Hayatı ve Kişiliği

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

COĞRAFYA

1) Türkiye'nin Coğrafi Konumu

2) Türkiye'nin Yer Şekilleri ve Özellikleri

3) Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü

4) Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme

5) Türkiye'de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

6) Türkiye'de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

7) Türkiye'de Ulaşım, Turizm ve Ticaret

8) Türkiye'nin Bölgesel Coğrafyası

VATANDAŞLIK

1) Hukukun Temel Kavramları

2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı

3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi

4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri

5) Temel Hak ve Hürriyetler

6) Yasama

7) Yürütme

8) Yargı

9) İdare Hukuku

KPSS SINAVINA GİDERKEN NE LAZIM, NE GEREKLİ?

a) KPSS sınava giriş belgesi: Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

b) Nüfus cüzdanı ve ya kimlik ve ya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı: Adayların sınava girebilmeleri için KPSS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını da yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

 Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

 Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

 T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin aslı sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

Bunların dışında;

 sürücü belgesi,

 meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik

belgesi olarak kabul edilmeyecek.

SINAVA GETİRİLMESİ YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak. Bu nedenler adayların sınav binalarına, Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri yasak.