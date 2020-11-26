KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı? osym.gov tr KPSS sonuç sorgulama

Binlerce aday KPSS'den yüksek puan alıp kamu kurumlarına atanmak istiyor. Sınavda ter döken adaylar aldıkları puanları öğrenebilmek için ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasını bekliyor. KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın sonuçları açıklanıyor... İşte detaylar

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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SONUÇLAR ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen bazı sınavların sonuçlarının belirtilen tarihten önce açıklanması, KPSS önlisans sonuç tarihi için de beklenti oluşturdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, erken açıklanan sınavlarda adayları bilgilendirmişti.

Bu hususta ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

KPSS ORTAÖĞRENİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

2020 KPSS DHBT 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.