KPSS ortaöğretim başvuru yap! KPSS ortaöğretim para yatırma

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan KPSS ortaöğretim Başvuruları 15 Eylül itibariyle başladı. Başvurular 30 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Geç başvurular ise 8-9 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. İşte KPSS ortaöğretim başvuru yapma işlemi ve KPSS ortaöğretim para yatırma işlemi...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU YAPMA

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS ORTAÖĞRETİM PARA YATIRMA

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı.

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

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