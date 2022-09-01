KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman? KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar?

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna girecek olan adaylar, sınavla ilgili detayları merak ediyor. Peki KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

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KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman? KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar?

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavının Lisans oturumunun sorularıyla ilgili iddiaların ortaya atılmasının ardından ÖSYM'nin düzenleyeceği tüm sınavlar iptal olmuştu. Sınav takviminin yeniden düzenlenmesiyle birlikte, KPSS oturumlarının yeni tarihleri de duyurulmuştu. KPSS Ortaöğretim oturumuna girecek olan adaylar, tarih ve detaylarla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI MI, SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumuna girecek olan adaylar, başvuru tarihlerinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Sınav başvuruları bugün, yani 1 Eylül 2022 Perşembe günü başlamış olup 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

Adaylar 13 Eylül 2022 Salı gününe kadar başvurularını tamamlayabilecekler. Sınav ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücretleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Adaylar için KPSS Ortaöğretim kılavuzu yayınlandığında belli olacak. Ücretle ilgili detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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