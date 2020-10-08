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KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi 2020 | KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi 2020 | KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS ortaöğretim sınavının geç başvuru bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi 2020 | KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar?

22 Kasım 2020  tarihinde Türkiye genelinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu için geç başvurular alınmaya başlandı. Asıl başvuru tarihlerini kaçıran ve sınava katılmak isteyen adaylar geç başvuru hakkından yararlanabilecek. Peki KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi 2020 ve diğer detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

8-9 Ekim 2020 KPSS geç başvuru tarihidir.  Adaylar 08.10.2020 saat 10:00'dan 09.10.2020 saat 23:59'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru ücreti 120,00 TL olarak belirlenmiştir. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak  ödenir.

KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandıKPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı

KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi 2020 | KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

Geç başvurularda ATM ve ya bankadan ödeme yapılmamaktadır. Adaylar sınav ücretlerini ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden yapmalıdır.

KPSS ortaöğretim (lise) kaç soru, kaç dakika 2020?KPSS ortaöğretim (lise) kaç soru, kaç dakika 2020?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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