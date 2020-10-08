KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi 2020 | KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar?

22 Kasım 2020 tarihinde Türkiye genelinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu için geç başvurular alınmaya başlandı. Asıl başvuru tarihlerini kaçıran ve sınava katılmak isteyen adaylar geç başvuru hakkından yararlanabilecek. Peki KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi 2020 ve diğer detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

8-9 Ekim 2020 KPSS geç başvuru tarihidir. Adaylar 08.10.2020 saat 10:00'dan 09.10.2020 saat 23:59'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru ücreti 120,00 TL olarak belirlenmiştir. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir.

KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

Geç başvurularda ATM ve ya bankadan ödeme yapılmamaktadır. Adaylar sınav ücretlerini ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden yapmalıdır.

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