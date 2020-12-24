KPSS ortaöğretim kılavuz 3.10 maddesi nedir? Tercih yapılabilir mi? | KPSS 3.10 maddesi itiraz

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları bugün öğle saatlerinde https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yayımlandı. Sonuçları kontrol eden adaylardan bazılarının anasayfa ekranında yer alan Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır.' uyarısı ise internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Peki ÖSYM kılavuz 3.10 maddesi | KPSS ortaöğretim kılavuz 3.10 maddesi nedir? ÖSYM 3.10 maddesi yazısı çıkanlar tercih yapabilecek mi? İşte cevaplar...

ÖSYM KILAVUZ 3.10 MADDESİ | KPSS ORTAÖĞRETİM KILAVUZ 3.10 MADDESİ NEDİR?

3.10 maddesi sınav değerlendirmelerinin nasıl yapılacağını anlatıyor. Sınavda değerlendirme sürecinde kullanılan KPSS 3.10 maddesi, belirli kriterleri içerisinde barındırmaktadır. Bu kriterler, sınavda yer alan her testi kendi içinde değerlendirmektedir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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Bir testte, en az bir ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. KPSS için hesaplanabilen birçok puan türü vardır ve siz hesaplanmasını istediğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir ham puan yapmalısınız. Testi tamamen boş bırakır veya eksi nete düşerseniz puanınız hesaplanmaz.

KPSS ORTAÖĞRETİM KILAVUZ 3.10 MADDESİ TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

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ÖSYM kılavuzunda yer alan tablo-2deki ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir. Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

3.10 MADDESİ İTİRAZ

Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM'ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen, yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları iptal edilir. Kopya işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı Kanun'a göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri sonucunda sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.

Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye çalışan, kopya veren veya kopya verilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri salon sınav tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, kamera görüntülerinden bu fiilleri işlediği tespit edilenlerin de sınavları geçersiz sayılabilecektir. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk tümüyle adaya aittir.