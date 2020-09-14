Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim (lise) başvurularına az bir süre kaldı. Kamu kurumlarında memur olabilmek için sınavda ter dökecek olan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 2 yılda bir yapılan sınav için tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır. KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman 2020? Başvurular nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim (lise) başvurularına az bir süre kaldı. Başvurular 15 gün sürecek. İşte KPSS ortaöğretim (lise) başvuru ekranı...

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılacak KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları 16 Eylül 2020 tarihinde başlayacak. Başvurular 30 Eylül tarihine kadar devam edecek.Geç başvurular ise 8-9 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN?

Sınav 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara 60 Genel Yetenek , 60 Genel Kültür sorusu sorulacak. Sınav süresi 130 Dk olacak. Sonuçlar ise 24 Aralık’ta erişime açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin Aday İşlemleri (AİS) sayfası üzerinden başvurular alınacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak 16-30 Eylül 2020 tarihlerinde başvurularını tamamlayabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURU EKRANI

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS ücretleri her oturum için 80 TL'dir. Ücretler aşağıdaki banka ve ya ATM'lere yatırılacak. Dileyen adaylar ödemelerini ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapabilecek.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde

KPSS DHBT sonuçları ise 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.