ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim (lise) başvurularına sayılır günler kaldı. Başvurular 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. 30 Eylül'de saat 23:59’da başvurular sona erecek. Peki KPSS ortaöğretim (lise) kaç soru, kaç dakika 2020?

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN 2020?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim (lise) oturumu 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara 60 Genel Yetenek , 60 Genel Kültür sorusu sorulacak. Sınav süresi 130 dakika olacak. Sonuçlar ise 24 Aralık’ta erişime açılacak.

KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman 2020? Başvurular nasıl yapılır? Başvuru ekranı

ASIL BAŞVURU VE GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2020

ÖSYM tarafından yapılacak KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları 16 Eylül 2020 tarihinde başlayacak. Başvurular 30 Eylül tarihine kadar devam edecek.Geç başvurular ise 8-9 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Başvuru ücreti her oturum için 80 TL'dir.,

Ücretler aşağıdaki banka ve ya ATM'lere yatırılacak. Dileyen adaylar ödemelerini ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapabilecek.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)