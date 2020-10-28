KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihi

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim oturumu 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. ÖSYM, tarafından düzenlenen sınava lise mezunu adaylar katılım gösterecek. İki yılda bir yapılan KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları şimdiden en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihi...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce adayın gireceği KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 24 Aralık tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM'DE HANGİ MESLEKLER VAR?

Lise mezunları kpss ile aşağıda belirtilen meslekleri tercih edebilir

Şoförlük

Bekçilik

Hizmetli kadroları (aşçı, temizlik görevlisi, kalorifer görevlisi vs gibi kadro normları)

Belediyeler (zabıtalık dahil)

Orman koruma memuru

Teknisyenlik

Memurluk

Laborant ve diğer sağlık alanları

Vhki (sınırlı ortaöğretim büro yönetimi veya kpss ortaöğretim puanı alma vs gibi)

Zabıt katiplikleri

İnfaz Koruma

KPSS ORTÖĞRETİM NE İŞE YARAR?

KPSS Ortaöğretim Sınavı, devlet memur alımı için düzenlenen ve lise mezunlarının girebildiği ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Lise mezunları ve üniversite öğrencileri belirli şartları taşımaları durumunda bu sınava girerek, memur alımı için yapılacak yerleştirmeler sonucu memur olarak devlet kadrolarına yerleşir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA HANGİ DERSLER VAR?

KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları

1) Sözcükte Anlam

2) Cümlede Anlam

3) Paragrafta Anlam

4) Ses Bilgisi

5) Yapı Bilgisi

6) Sözcük Türleri

7) Cümle Bilgisi

8) Yazım Kuralları

9) Noktalama İşaretleri

10) Anlatım Bozuklukları

11) Sözel Mantık

KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları

1) Temel Kavramlar

2) Sayılar

3) Bölme-Bölünebilme Kuralları

4) Asal Çarpanlara Ayırma

5) EBOB-EKOK

6) Birinci Dereceden Denklemler

7) Rasyonel Sayılar

8) Eşitsizlikler

9) Mutlak Değer

10) Üslü Sayılar

11) Çarpanlara Ayırma

12) Köklü Sayılar

13) Oran Orantı

14) Problemler

15) Kümeler

16) Fonksiyon

17) Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

18) Modüler Aritmetik

19) Tablo ve Grafikler

20) Sayısal Mantık

KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları

1) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

2) Türk-İslam Tarihi

3) Osmanlı Tarihi

4) Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

5) Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri

6) XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti

7) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

8) Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

9) Cumhuriyet Dönemi

10) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

11) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları

1) Türkiye’nin Coğrafi Konumu

2) Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri

3) Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

4) Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

5) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

6) Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

7) Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret

8) Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası

KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

1) Hukukun Temel Kavramları

2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı

3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi

4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri

5) Temel Hak ve Hürriyetler

6) Yasama

7) Yürütme

8) Yargı

9) İdare Hukuku