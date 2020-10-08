KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında başvuru işlemleri yapıldı. Geç başvurular ise 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak. Kurum ve kuruluşlarında istihdam edebilmek amacıyla sınavda ter dökecek binlerce aday bugünlerde KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2020? KPSS ortaöğretim sınavı hangi tarihte?KPSS sınavına kimler girebilir? sorularına yanıt arıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek.

KPSS 2020 SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulandı.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C kimlik ve şifreyle giriş yapılarak tamamlanacak. Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM "ÖDEMELER" alanında kredi kartı ve banka kartıyla anlaşmalı bankalara yapılabilecek.

KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi 2020 | KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler. Kaynak: KPSS sınavına kimler girebilir? 2020 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisansa kimler girebilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez.

KPSS ortaöğretim (lise) kaç soru, kaç dakika 2020?

KPSS'YE GİRMEK İÇİN MEZUN OLMAK ŞART MI?

Sınav puanı 2 yıl geçerli olduğu için, sınava girecek adayda mezuniyet şartı aranmaz. Ancak tercih işlemlerinin yapılacağı son tarih itibariyle mezun olmak gerekir.