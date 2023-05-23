KPSS puanına göre sözleşmeli personel alımı! İş arayanlara müjde: Bakan Derya Yanık kadroları açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalışmak için başvurularını tamamlayan adaylar açıklamaları yakından takip ediyor. Bakan Derya Yanık konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımları ile ilgili açıklamalar merakla bekleniyor. Bakan Derya Yanık geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda hem çalışmayan kadınların emeklilikleri hem de personel başvuruları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde; 'Çalışmayan kadınların emeklilik meselesi bizim ailenin sosyal tarafına ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Ev hanımlarının emekliliği ile ilgili düzenlemeleri belirledik.

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Kendi ailesi için üretilen ekonomik değerin bir de kamusal yanı var. Bu sebeple bir ikincisi daha önemli dediğimiz için hiçbir vatandaşın sosyal güvencesi olmadan yaşamasını istemiyoruz. Bu gruptan bir tanesi de çalışmayan kadınlardı. Biz ev hanımlarına diyoruz ki sizin emekliliğinizi kolay hale getirelim. BES kaydı olan kadınların sigorta primlerinin üçte bir kısmını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Bu şekilde hem diğer ev hanımlarını teşvik etmiş olacağız hem de emeklilik kolaylaştırılacak. Sözleşmeli personel başvuruları alındı. Rutin bir süreç var. Adayların atamaları KPSS puanlarına göre olacak. Unvan belli, kadro belli. Biz KPSS puanına göre alınacağını söyledik. Başvurular toplandı, atamalar önümüzdeki günlerde olur. Çerçeve protokolü ile ilgili kuruluşlarımızda bakım personelinin etkilendiği noktada kaç personelle, nasıl bir çerçeve oluşacak çalışması yapılmıştı. Çerçeve protokolü dışında kalan arkadaşlarımız için de ilgili sendikalarla toplu sözleşme aracılığıyla eksiklik giderildi.'