KPSS şartsız PTT personel alımı 2023! Başvuru tarihi ve şartları netleşiyor!

PTT'nin personel alımı için henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle alım tarihleri henüz belli değildir. PTT'nin internet sitesi ve diğer ilgili kaynakları düzenli olarak takip ederek güncel bilgileri edinebilirsiniz. Genellikle 18-35 yaş aralığındaki adaylar için ilanlar yayınlanmaktadır ve başvuru süreci internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ancak, işe alınacak personel şartları yayınlanan ilan ile belli olmaktadır. Genel olarak, başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması ve kamu haklarından yasaklı bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca, belirtilen suçlardan mahkum olmamak da bir diğer önemli şarttır. Başvuru süreci ve şartları ile ilgili detaylı bilgiler için resmi kaynakları takip etmeniz önerilir.

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BAŞVURU KOŞULLARI

TT, ülkemizdeki en önemli kuruluşlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple, PTT personel alımı her yıl büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. PTT'nin personel alım şartları, kurumun ihtiyacına ve işletme politikasına göre değişebilmektedir. Genel olarak, PTT personel alımı için belirli kriterler bulunmaktadır.



Bunların arasında, adayların Türk vatandaşı olması ilk sırada yer almaktadır. Ancak, yurtdışındaki PTT işyerlerinde çalışacak olanlar dışında, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında yer alanlar da PTT personel alımına başvurabilirler.

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Yaş şartı, diğer kamu kurumları ile benzerdir. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır. Ayrıca, adayların kamu haklarından yasaklı olmamaları gerekmektedir. Bu durumda olan adaylar, PTT personel alımı başvurusunda bulunamazlar.

Ayrıca, PTT personel alımı için adayların sabıka kaydı temiz olmalıdır. Kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamaları gerekmektedir.

Ancak, PTT personel alımı başvuru şartları her alım dönemi için değişebilir. Bu yüzden, adayların herhangi bir açıklama olduğunda resmi kaynaklardan güncel bilgi alması önerilir. PTT personel alımı, her yıl binlerce iş arayanın başvurduğu bir alan olmakla birlikte, PTT'nin çalışanlarına sundu