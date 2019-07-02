KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavı ile ilgili sınav giriş belgeleri araştırılırken merak edilen bir diğer konu da sınav tarihi. Bizde sizler için; KPSS 2019 sınavı ne zaman? KPSS 2019 sınavları ne zaman olacak? Tüm cevaplar haberimizde...

KPSS SINAVI NE ZAMAN 2019?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz'da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da uygulanacak.

Adayların tümü, sınavın 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Duyuruda ayrıca İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında bu yıl ilk defa ÖABT yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 ÖABT'ye girmelerinin de zorunlu olacağı kaydedildi.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan KPSS sınavlarının giriş yerleri henüz belli değil. Ancak giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden kesin olmamakla birlikte sınavdan 1 ya da 2 hafta önce yayınlanıyor. Daha önce yaşanan süreçte her bir sınavın giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanmıştı.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınavlarının sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. KPSS sınav giriş belgelerinin ise Temmuz ayının ilk haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.

KPSS SINAVLARI VE TESTLERİ NELERDİR?

Genel Yetenek:

KPSS’de tüm adayların girdiği ortak sınavdır. 30 Türkçe ve 30 Matematikten oluşan toplam 60 soruluk bir testtir.

Genel Kültür:

KPSS’de tüm adayların girdiği ortak sınavdır. Toplam 60 sorudur. Tarih, coğrafya ve vatandaşlık alanlarından oluşur, Bu iki sınav (60+60=120 soru, 120 dakika) cumartesi sabah (CS) tek oturum şeklinde yapılır.

Eğitim Bilimleri:

Sadece öğretmen adaylarının girdiği sınavdır. Cumartesi öğleden sonra (CÖS) tek oturumda yapılır. 80 soru 100 dakikadır.

Alan Bilgisi (CS) Testi (hukuk-iktisat-işletme-maliye-muhasebe):

Pazar sabahı (PS) yapılır. Her bir alandan 30 soru sorulur. Sınav 150 sorudan oluşur ve 160 dakikadır.

Alan Bilgisi (PÖS) Testi (çeko-ekonometri-istatistik-kamu yönetimi-uluslararası ilişkiler):

Pazar öğleden sonra (PÖS) yapılır. Her bir alandan 30 soru sorulur. Sınav 150 sorudan oluşur ve 160 dakikadır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınav (ÖABT):

Öğretmen adayları için yapılan sınavdır. ÖSYM’nin belirlediği öğretmenlik alanlarında yapılır. 50 soru için 75 dakika cevaplama süresi verilir.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT):

Diyanet işleri başkanlı kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılır.

Not: Bu tarz KPSS’lerin yapısı uygulanışı ve soru sayısında değişiklikler sık olmaktadır. Adayların ÖSYM’yi takip etmeleri tavsiye olunur.

KPSS’YE KİMLER KATILABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.

KPSS 2019 ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2 yıllık üniversite mezunu öğrencilerine yönelik sınavı KPSS ön lisans sınavı 2 yılda bir yapılıyor.

Lise ve ön lisans mezunu adaylar 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi. Buna göre lise ve ön lisans mezunları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2 yılda bir yapılmaktadır. Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik yapılacak KPSS 2020 yılında gerçekleştirilecek. 2020 yılında yapılacak KPSS için başvurular önümüzdeki yılın ortalarında alınacak ve sınavlar Ekim-Kasım aylarında yapılacak.

KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS A VE KPSS B NEDİR?

– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. KPSS geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2019 saat 23:59’a kadardır. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.

KPSS ATAMALARI

A-Grubu Atamaları:

İlgili bakanlıklar ya da devlet kurumları tarafından yapılır.

Öğretmenlik Atamaları:

MEB tarafından merkezi yerleştirme ile yapılır. Her yıl Ağustos-Eylül aylarında ve son yıllarda Şubat ayında alım yapılır. Aşağıda 2015 eylül atamasına ilişkin bilgiler verilmiştir.

ÖSYM tarafından yapılan KPSS Atamaları (2015 KPSS/1, 2015 KPSS/2):

Her yıl ÖSYM tarafından yapılan memur alımlardır. Genel memur alımları olduğu gibi sade belli bakanlık ya da kurumlar (sağlık bakanlığı, diyanet işleri başkanlığı vb.) içinde yapılabilmektedir. Gerekli şartları taşıyan adaylar arasında KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile yapılır. Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde yerleştirme yapılır.

KPSS'YE GİRMEK İÇİN MEZUN OLMAK ŞART MI?

Sınav puanı 2 yıl geçerli olduğu için, sınava girecek adayda mezuniyet şartı aranmaz. Ancak tercih işlemlerinin yapılacağı son tarih itibariyle mezun olmak gerekir.

KPSS P3 PUANIYLA NERELERE BAŞVURULUR?

• Gümrük Müsteşarlığı

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

• Maliye Bakanlığı

• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Orman Genel Müdürlüğü

• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

• Makina Kimya Endüstrisi

• Adalet Bakanlığı Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma…)

• Polislik (POMEM)

• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

KPSS TARİHÇESİ

İlk kez 1999 yılında uygulanan sınav türü 1999 ve 2000 yıllarında DMS (Devlet Memurluğu Sınavı), 2001 yılında KMS (Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı) oldu. 2002 yılında itibaren KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ismiyle düzenleniyor.