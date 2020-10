Kamu kurumlarına girmek isteyen yaklaşık 1,5 milyon kişi Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılım sağladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sonuçların açıklanmasıyla birlikte KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi’nde 3 soruyu iptal ettiklerini ve Alan Bilgisi Sınavı’nda da iki sorunun cevap şıkkını düzelttiklerini duyurdu.

Öte yandan adaylar iptal gerektiren başka soruların olduğu ve puanların yanlış hesaplandığı iddia ediyor. Bir çok aday sonuçlarında yanlıklar olduğunu düşünüyor ve yeniden hesaplanmasını istiyor. Bu kapsamda ''KPSS sonuç itirazı nasıl yapılır? KPSS itiraz dilekçesi 2020 nasıl verilir?'' sorularına yanıt arıyor.

KPSS SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada Ek-1'de verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın dilekçesinde talebini açıkça belirtmesi ve dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Bilgi alanları eksik olan dilekçeler ile ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği dilekçeler işleme alınmaz. Adaylar, dilekçelerinin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmaz.

Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Adaylar, evrak referans numarasını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilmektir. (Ek-2)

Adayın https://ais.osym.gov.tr internet adresinde işlem yapabilmesi için “aday şifresi” ni kullanması gerekir. Bu şifre, adayın daha sonra ÖSYM’nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sonuç öğrenme, sınava giriş belgesi edinme, bireysel başvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme) kullanılmaktadır. Bu nedenle adayın, aday şifresini unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportlarıyla şahsen ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurmalıdır.

Dilekçe yazılmaması gereken konular:

Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her bir sınav için ayrıca belirtilecek tarihlerde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri gerçekleştirecektir. Bu tarihler dışında değişiklik yapılamaz.

“Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yapılmalıdır.

“Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen adaylar bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri gerçekleştirecektir.

• “Eğitim Bilgileri” alanındaki bilgilerinde değişiklik gerektiren adaylar, bu bilgilerini ilgili sınava/tercih işlemlerine başvuruda ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yaptıracaklardır (MEB e-okul sisteminden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine elektronik ortamda aktarılan ortaöğretim eğitim bilgileri hariç)

• ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde söz konusu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.

KPSS İTİRAZ ÜCRETİ NE KADAR?

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular ve işlem ücretleri:

Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

• Yabancı uyruklu adaylar için uyruk bilgilerinde değişiklik isteği

• Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği, engelli olarak sınava girme isteği

• Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği (İnceleme masrafları karşılığı olarak 5,00 TL, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)

• ÖSYM tarafından geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait yeniden Sınav Sonuç Belgesi edinme isteği Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile yapılmalıdır.

• Sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlar sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile yapılmalıdır. Her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına 20,00 TL itiraz ücreti ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.

Diğer işlem ücretleri aşağıdaki gibidir:

Başvuru Merkezlerinden Başvuru Hizmeti Ücreti: 5,00 TL

(Bu ücret, Başvuru Merkezlerinde Başvuru Merkezi görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Yeni Şifre Edinme Ücreti : 5,00 TL

(Bu ücret, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde Koordinatörlük görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarası Edinme Ücreti : 5,00 TL

(Bu ücret, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde Koordinatörlük görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

Her bir oturuma ait Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdının adaylar tarafından incelenme isteği: 50,00 TL (e-sınavlar hariç)

(Bu ücret, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)

İncelemeler Ankara'da ÖSYM Büro'sunda yapılmaktadır.

KPSS İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

