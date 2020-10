Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Yüzbinlerce memur adayı eylül ayında uygulanan sınavın ardından sonuçlarını öğrenmek için can atıyor. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

KPSS sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor. ÖSYM, bu sene yaptığı bazı sınavları erken açıklamıştı. KPSS sonuçlarının da ÖSYM'nin yoğunluğuna göre erken açıklanması durumu var.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2020

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapıldı.

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşti.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

KPSS sonuçları açıklandığında adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden aldıkları puanları öğrenebilecek.

KPSS SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2020 KAÇ YIL GEÇERLİ?

2020 KPSS'ye girecek olan adaylar için sınav geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlendi. Fakat bu durum için bir de istisna var; öğretmen adayları için KPSS puanı geçerlilik süresi 1 yıl ile kısıtlı olacak şekilde düzenlendi.

Öğretmen adayları, bir sonraki KPSS'ye kadar geçen süre boyunca puanlarını kullanabiliyorlar. Ancak diğer alanlardan sorumlu olan adaylar gibi, puanları 2 yıl geçerli olmayacak.

KPSS KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

Kamu personeli olarak hayalini kurduğunuz işe girmek için girmeniz gereken sınavlardan bir tanesi olan KPSS mezun olunan eğitim düzeyine göre ya her yıl ya da 2 yılda bir olmak üzere yapılmaktadır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kamu personeli seçme sınavlarının tümünü kaç yıl sadece bir kez yapar. Kamu personeli seçme sınavı sınav türleri aşağıdadır;

KPSS Lisans (Genel Yetenek (GY), Genel Kültür (GK) – Eğitim Bilimleri (EB)

KPSS Lisans (Alan Bilgi Testi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi(ÖABT)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS)

KPSS Önlisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim (Lise mezunları için – ortaöğretim düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Lise Düzeyinde KPSS Sınavı Kaç Yılda Bir Yapılır?

Lise düzeyinde ya da diğer adı ile KPSS Ortaöğretim sınavı herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda meslek sahibi olmak isteyen kişilerin girdiği sınav türüdür. Lise Düzeyinde ki KPSS sınavı ÖSYM tarafından yapılır ve tüm ülkede aynı anda başlar.

Ortaöğretim kpss sınavı iki yıl aralıklarla yani her 2 yılda sadece bir defaya mahsus olmak üzere yapılmaktadır. KPSS Ortaöğretim sınavı çift senelerde ÖSYM tarafından yapılmaktadır. ÖSYM bundan sonraki kpss ortaöğretim sınavlarını sırasıyla 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030 yıllarında yapacaktır.

KPSS Lisans Sınavı Kaç Yılda Bir Yapılır?

Adayların en çok sorguladığı kısım ise burasıdır. Bunun nedeni KPSS lisans sınavı kaç yılda bir yapılır diye soran okurlarımız KPSS A kaç yılda bir yapılır , KPSS B kaç yılda bir yapılır diye soruyorlar. Kpss Lisans sınavı her yıl yapılmaktadır ama bu sınavın pek çok alt dalı olduğu için her sene her lisans mezunu farklı durumlar ile sınava girebilmektedir. Bu durumlarda KPSS A ve KPSS B grubunu ortaya çıkarmıştır.

Kpss Lisans her sene yapılır ama bölümünüze göre A-B grubunu incelemelisiniz.

KPSS A Kaç Yılda Bir Yapılır?

KPSS A her yıl yapılmaktadır. Bu alandan sınava girmek isteyen adaylar her sene bu sınava başvuru yapıp sınava girebilirler. Kpss A grubu sınavı her sene yapılır.

KPSS B Kaç Yılda Bir Yapılır?

Kpss B grubu sınavı 2 senede bir yapılmaktadır. Bu seneler ise çift senelerdir. 2016-2018-2020 gibi her 2 yılda bir yapılmaktadır. Hemşirelik kpss kaç yılda bir yapılır kpss b grubu kaç yılda bir yapılır sorusunun cevabı aynıdır.

Kpss Öğretmenlik Kaç Yılda Bir Yapılır; Öğretmenlik kpss kaç yılda bir yapılır kpss b grubu kaç yılda bir yapılır sorusunun cevabı 2 yıldır. Çünkü öğretmenlik kpss atamaları b grubundan yapılmaktadır. Kpss B grubu sınavı 2 yılda bir yapılır.

E-KPSS Kaç Yılda Bir Yapılır?

Engelli olan vatandaşlarımızın arasından kamu görevlisi olmak isteyenler için Engelli kamu personeli seçme sınavı (E-KPSS) iki (2) yılda bir kez yapılır. Genellikle bu sınav E-kpss sınavı Nisan ayı içerisinde yapılmaktadır. Sınavlar sırasıyla 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030 yıllarında yapacaktır.

KPSS Ön lisans Kaç Yılda Bir Yapılır?

Kpss ön lisans sınavı iki (2) yılda bir yapılmaktadır. Kpss ön lisans testine iki 2 yıl fakülte bitiren adaylar girebilmektedir. KPSS ön lisans sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde yapılacaktır. Bundan sonraki ön lisans sınavları 2020, 2022, 2024, 2026, 2028 ve 2030 yıllarında yapılacaktır.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kaç Yılda Bir Yapılır?

Kpss Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) kpss ne zaman yapılmaktadır. DHBT sınavı iki (2) yılda bir kez yapılmaktadır. Kpss Din Hizmetleri sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. Bundan sonraki DHBT sınavları sırayla 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030 yıllarında yani iki yılda bir çift yıllarda yapılacaktır.

Engelli KPSS Kaç Yılda Bir Yapılır?

Engelli KPSS kaç yılda bir yapılır diye merak ediyorsanız, engelli KPSS 2 yılda 1 yapılmaktadır. Bir sonraki sınav 2020 yılında yapılacaktır.