KPSS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak 2021? 2021 KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi soru ve cevapları için tıkla!

1 Ağustos'ta yapılan KPSS'nin ardından sonuçları için bekleyişe geçildi. KPSS sınavlarının ikincisi eğitim bilimleri sınavı da 1 Ağustos'ta uygulanacak. Ardından Alan Bilgisi 7- 8 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT de 15 Ağustos'ta düzenlenecek. Adaylar için KPSS soru ve cevaplarına haberimizde yer verdik. İşteKPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi soruları cevap anahtarı ve soru kitapçığı...

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK 2021?

KPSS'nin soru ve cevapları sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 16 Eylül'de ilan edilecek.

ÖSYM AİS EKRANI

KPSS A GRUBU NEDİR?

KPSS'ye katılan adaylar KPSS A gurubunu araştırıyor. A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ NELERDİR?

Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

Stajyer Hazine Kontrolörü

PTT Müfettiş Yardımcılığı

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