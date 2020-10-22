KPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? KPSS tercih robotu 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) sonuçları 22 Ekim itibariyle açıklandı. ÖSYM, bakanlıklardan aldığı ihtiyaç listesini derleyerek kılavuz haline getirerek KPSS 2020/2 tercih kılavuzu sayfasını erişime açacak. Peki KPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte KPSS tercih robotu 2020...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

KPSS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Bu nedenle de tercih kılavuzu yayımlanmadı. Ancak 5 Aralık tarihine kadar tercihlerin başlanması bekleniyor.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacak. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacak

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B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

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