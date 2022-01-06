KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası…

KPSS sınavına giren adayların, sonuçlar için heyecanlı bekleyişleri sürüyor. KPSS yerleştirme sonuçlarını dört gözle bekleyen adaylar şimdiler "KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası" soru ve konu başlıklarını arama motorlarında araştırıyor. Haberin devamında "KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası" konu ve soru başlıklarının detaylarına yer verdik.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022? KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI…

22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar adayların erişimine sunuldu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS-2021/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2021/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2021/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

KPSS NEDİR?

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS LİSANS SINAVI OTURUMLARI

2018-KPSS Lisans, a) Genel Yetenek-Genel Kültür, b) Eğitim Bilimleri, c) Alan Bilgisi, d) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), e) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumlarında yapılacaktır