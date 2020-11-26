KPSS zabıta alımı kaç puan? KPSS zabıta alımı ne zaman? Zabıta alımı şartları nelerdir? Zabıta olabilmek için KPSS sınavına girmiş olmak ve sınavdan en az 60 puan almış olmak gerekiyor. Belediyeler tarafından dönem dönem açılan kadrolara girmek isteyenler için Zabıta alımı başvuru tarihi ve başvuru şartları haberimizde yer almaktadır. İşte detaylar...

KPSS ÖNLİSANS ZABITA ALIMI 2020 PUANI KAÇ?

Alımlarda en az 60 puan zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak belediyeden belediyeye puan farkı olabilmektedir. İşte 60 VE 70 puanla zabıta alımı yapan yerler ...

Zabıt Katibi Alımları

Adalet Bakanlığı tarafından açılan memur alım ilanlarında zabıt katipliği kadroları da bulunmaktadır. 2018 yılında yapılan 12 Binlik Adalet bakanlığı memur alımında kadroların yaklaşık 3000 tanesi zabıt katibi kadrosuydu. Bu alımlara önlisans 70 puan ile başvurabilirsiniz.

İnfaz Koruma Memuru Alımları

Adalet Bakanlığı bünyesinde her sene binlerce yeni infaz koruma memuru alımı yapılmaktadır. Bu alımlarda lise, önlisans ve lisans mezunları 70 puanla başvuru yapabilmekte ve memur olma hayallerine kavuşabilmektedirler

Mübaşir Alımı

Mübaşir alımları da Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlardandır. Mübaşir alımında İKM ve zabıt katibi alımında olduğu gibi boy şartı ya da klavye sınavı şartı aranmaz. 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.

İcra Katibi Alımı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda İcra Katibi kadrosu da bulunmaktadır. 2019 yılında en son yapılan alımda 1099 icra katibi memuru alımı yapılmış ve önlisans mezunları 70 puan ile başvurabilmişti.

Kredi Yurtlar Kurumu Alımları

Önlisans mezunları içinde bazı kadrolar açan Kredi yurtlar kurumu alımlarına 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.

Bekçilik Alımları

60 puan ile başvuru yapılabilen Bekçilik Alımları bazen KPSS'siz de yapılmaktadır. Bu alımlara herkes başvurabilmektedir.

Zabıta Memuru Alımları

Belediyeden belediyeye değişiklik göstermekle birlikte çoğu belediye 60 KPSS taban puanı istemektedir.

Nüfus Memuru Alımları

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Nüfus memuru alımlarında önlisans mezunları içinde uygun kadrolar bulunmaktadır. Bu alımlarda da genellikle 70 KPSS puan şartı aranmaktadır.

POMEM alımları

Bu alımlara da önlisans mezunları 65 KPSS puanı ile başvuru yapabilmektedir.

Belediye Düz Memur alımları

Belediyeler tarafından açılan memur alımlarında düz memur alımı da yapılmakta ve çoğunlukla 70 KPSS puanı şartı aranmaktadır.

Bazı alımlarda sertifikalarınız olması düşük puanla atanmanıza yardımcı olacaktır. Alım ilanı sürecine kadar aşçılık, bilgisayar sertifikası, muhasebe sertifikası, kalorifercilik sertifikası gibi sertifikaları almanız faydanıza olacaktır.

KPSS ZABITA ALIMI NE ZAMAN?

KPSS zabıta alımı ne zaman olacağı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Resmi bir açıklama gelince haberimize eklenecektir.

ZABITA OLMA GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar. - 25 yaşını doldurmamış olan adaylar. - Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar. - Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar. - Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar. - Erkek adaylar için askerlikle İlişkisi Bulunmayan adaylar. - En az lise mezunu olan adaylar. - Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar. - Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. gibi şartlar aranmaktadır. Zabıta olmak için asgari eğitim düzeyinin lise ve dengi olması yeterlidir. Zabıta olmak için KPSS’den alınması gereken puan alt sınırı her alım ilanında belirtiliyor.