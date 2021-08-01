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KPSS'de Delta paniği! Test sonucunu beklemeden sınava girdi, pozitif çıkınca 30 kişi karantinaya alındı

Bartın'da koronavirüs salgını gölgesinde yapılan 2021 KPSS'ye giren bir adayda Delta varyantı tespit edildi. 30 kişi karantinaya alındı.

KPSS'de Delta paniği! Test sonucunu beklemeden sınava girdi, pozitif çıkınca 30 kişi karantinaya alındı

Bartın’da, KPSS’ye girmeye hazırlanan 2 kişi sınavdan bir gün önce semptomlar gösterince Kovid testi yaptırdı.

Adaylar daha sonra sonuçlarını beklemeden bu sabah yapılan sınava katıldı. Sınavdan sonra sonuçları çıkan adaylardan birinde Delta varyantı görülürken, diğerinin sonucu ise 'şüpheli' olarak tespit edildi.

Durumun Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine, 2 kişinin sınava girdiği salonlarda bulunan 30 kişiye ulaşıldı ve adaylar karantinaya alındı.

KPSS'de Delta paniği! Test sonucunu beklemeden sınava girdi, pozitif çıkınca 30 kişi karantinaya alındı

Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, 2 kişinin dün test verdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

''Sabah saatlerinde 1 kişinin Delta varyantı olduğu, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri 2 salondaki kişileri tespit ettik. İlk etapta 30 kişiyi temaslı sayıp karantinaya aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Diğer şüphelinin durumuna göre hareket edeceğiz.''

KPSS'de Delta paniği! Test sonucunu beklemeden sınava girdi, pozitif çıkınca 30 kişi karantinaya alındı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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