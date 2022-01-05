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  3. KPSS'deki mülakat haksızlığına destek vermişti! Ekrem İmamoğlu ne derse tersini yapıyor! Personel alımında yüksek puanlı adayları elediler

KPSS'deki mülakat haksızlığına destek vermişti! Ekrem İmamoğlu ne derse tersini yapıyor! Personel alımında yüksek puanlı adayları elediler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KPSS'de alanında yüksek puan almasına karşın atanamayan Sultan Fidan isimli kişiye destek verirken bir skandal ortaya çıktı. İBB'nin 2020 yılında gerçekleştirilen personel alımında sınav puanı yüksek olan adayların mülakatta elendiği belirlendi.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav puanı yüksek olan birçok aday mülakatta elenince sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.

Bu kişiler arasında yer alan Sultan Fidan isimli aday, yaşadığı mağduriyeti dile getirmişti.  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu paylaşımın altına "Sevgili Sultan, senin başına gelenler binlerce gencimizin başına geliyor ve bu beni çok üzüyor. Uzmanlık alanınla ilgili İBB’de işe alım olursa mutlaka başvuruda bulun." diye yazmıştı.

KPSS'deki mülakat haksızlığına destek vermişti! Ekrem İmamoğlu ne derse tersini yapıyor! Personel alımında yüksek puanlı adayları elediler

İBB'DE İŞLER LİYAKATA GÖRE YÜRÜMÜYOR

İmamoğlu her ne kadar liyakata önem verse de İBB'deki işe alımlarda yaşanan skandalı Osman Gökçek tek tek anlattı. 

Beyaz TV'de Duygu Çuhadar'ın sunumuyla ekrana gelen Sürmanşet programında konuşan Osman Gökçek İBB'nin 20202 yılında personel alımında sınav puanları yüksek almasına karşın bazı adayların elendiği belgeleri tek tek gösterdi. 

İşte Osman Gökçek'in konuşması:

 

KPSS'deki mülakat haksızlığına destek vermişti! Ekrem İmamoğlu ne derse tersini yapıyor! Personel alımında yüksek puanlı adayları eledilerKPSS'deki mülakat haksızlığına destek vermişti! Ekrem İmamoğlu ne derse tersini yapıyor! Personel alımında yüksek puanlı adayları elediler

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